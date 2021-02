Aifa ritratta su AstraZeneca | ? Via libera anche per over 55

(Di martedì 2 febbraio 2021) Martina Piumatti Dopo aver raccomandato l'uso preferenziale per gli under 55,fa marcia indietro sul vaccino di: "Rapporto rischio/beneficio favorevolenei soggetti più anziani"ci ha ripensato. Dalla Viaper gli. L'Agenzia italiana del farmaco, riporta La Presse, conferma che il vaccino dipuò essere utilizzatonelle persone di età superiore ai 55 anni. Con una controindicazione: non devono presentare fattori di rischio. Ma il rapporto rischi/benefici, assicurano, risulta comunque favorevole. Cosa aveva dettosul vaccino diNel comunicato stampa di, rilasciato in occasione ...

