Zaia | “Veneto giallo | ma non farò nuove ordinanze Voglio fidarmi dei cittadini”

(Di lunedì 1 febbraio 2021) VENEZIA – La Regione Veneto non presenterà un’ordinanza per restringere le prescrizioni previste dalla zona gialla come definita a livello nazionale. Lo chiarisce il presidente della Regione Veneto Luca Zaia, oggi in conferenza stampa dalla sede della Protezione civile regionale a Marghera. “Da oggi cambia lo schema di gioco, entriamo in uno scenario diverso: pesa molto di più la responsabilità individuale, che prima veniva surrogata da misure… La preoccupazione è grande”, continua Zaia. “Voglio investire sulla fiducia nei cittadini per questa settimana, per noi fondamentale iniziare questo percorso tendendo la mano”, chiarisce il presidente del Veneto precisando che la situazione sarà monitorata e nel corso della settimana potrebbe maturare la decisione di emettere un’ordinanza, specialmente se nel fine settimana si dovessero vedere assembramenti nei centri cittadini.

Cambia ancora il piano della campagna: precedenza ai più anziani. Attese le prime dosi di AstraZeneca fra il 15 e il 20 febbraio, andranno ai lavoratori dei servizi essenziali ...Contrordine: i veneti che hanno dai 75 ai 79 anni non saranno vaccinati alternativamente a chi ha dagli 80 anni in su, ma solo in coda ai più anziani, cioè quando anche i centenari avranno ricevuto la ...