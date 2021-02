Wta Melbourne 2 2021 | Giorgi agli ottavi | Cocciaretto cede il passo a Pliskova

Leggi su sportface

(Di lunedì 1 febbraio 2021) Una vittoria e una sconfitta per i colori azzurri nella nottata che ha visto lo svolgimento del secondo turno del WTA2. Si parte dalla vittoria in apertura di programma di Camila, che ha prevalsa per 6-4 6-3 sulla francese Clara Burel: la marchigiana apre la stagione come meglio non potrebbe, controllando l’incontro fino alla fine nonostante qualche problema in battuta (otto doppi falli commessi).di finale se la vedrà con la statunitense Sofia Kenin, numero due del seeding. All’alba italiana è poi toccato a Elisabetta, che dopo aver battuto in tre set la cinese Zhu aveva il compito ingrato di dover sfidare la ceca Karolina(numero 6 del ranking). Non c’è stata mai partita, con la classe 2001 che ha dovutore il ...