WTA Melbourne 2 2021: Camila Giorgi spazza via Clara Burel e si regala Sofia Kenin (Di lunedì 1 febbraio 2021) Il primo turno del torneo WTA Melbourne 2 di tennis (di categoria WTA 500), ovvero lo Yarra Valley Classic, in corso a Melbourne, in Australia, sorride all’azzurra Camila Giorgi, la quale supera la transalpina Clara Burel con il netto score di 6-4 6-3 in un’ora e ventidue minuti ed ai sedicesimi se la vedrà con la testa di serie numero due, la statunitense Sofia Kenin. Nel primo set Giorgi è la prima ad allungare, grazie al break a trenta maturato nel quarto game. La tennista italiana si porta fino al 4-1 non pesante, ma l’avversaria riesce a reagire e si riporta sul 4-4 vincendo dodici punti su tredici tra sesto ed ottavo game. La tennista nata a Macerata tiene la battuta nel nono gioco e nel decimo, alla prima occasione, opera ... Leggi su oasport (Di lunedì 1 febbraio 2021) Il primo turno del torneo WTA2 di tennis (di categoria WTA 500), ovvero lo Yarra Valley Classic, in corso a, in Australia, sorride all’azzurra, la quale supera la transalpinacon il netto score di 6-4 6-3 in un’ora e ventidue minuti ed ai sedicesimi se la vedrà con la testa di serie numero due, la statunitense. Nel primo setè la prima ad allungare, grazie al break a trenta maturato nel quarto game. La tennista italiana si porta fino al 4-1 non pesante, ma l’avversaria riesce a reagire e si riporta sul 4-4 vincendo dodici punti su tredici tra sesto ed ottavo game. La tennista nata a Macerata tiene la battuta nel nono gioco e nel decimo, alla prima occasione, opera ...

