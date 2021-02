Switch da record con 80 milioni di console vendute! Superate le vendite di 3DS (Di lunedì 1 febbraio 2021) Nintendo Switch ha ufficialmente superato il 3DS tra le console più vendute di tutti i tempi della grande N. Nuovi dati di vendita, pubblicati sul sito web dell'azienda, hanno rivelato che sono state vendute ben 79,87 milioni di console in tutto il mondo dalla sua uscita a marzo 2017. Questa cifra significa che Switch ha superato le vendite totali del 3DS di quasi 4 milioni di unità, il che lo rende l'hardware Nintendo più popolare dai tempi del Wii. Secondo l'analista del settore Daniel Ahmad, 66,34 milioni di unità Switch e 13,53 milioni di Switch Lite sono state vendute fino a dicembre 2020. Le vendite di hardware hanno rappresentato il 56% dei ricavi totali di Nintendo e la società ... Leggi su eurogamer (Di lunedì 1 febbraio 2021) Nintendoha ufficialmente superato il 3DS tra lepiù vendute di tutti i tempi della grande N. Nuovi dati di vendita, pubblicati sul sito web dell'azienda, hanno rivelato che sono state vendute ben 79,87diin tutto il mondo dalla sua uscita a marzo 2017. Questa cifra significa cheha superato letotali del 3DS di quasi 4di unità, il che lo rende l'hardware Nintendo più popolare dai tempi del Wii. Secondo l'analista del settore Daniel Ahmad, 66,34di unitàe 13,53diLite sono state vendute fino a dicembre 2020. Ledi hardware hanno rappresentato il 56% dei ricavi totali di Nintendo e la società ...

