Strage di Carmagnola | uccide con 15 coltellate la moglie e con 8 il figlio di 5 anni

Si fatica a descrivere la violenza e la furia omicida con cui Alexandro Riccio, di 39 anni, venerdì scorso si è accanito contro la moglie Teodora Casasanta e contro il figlio di appena 5 anni, Ludovico. Un vero e proprio massacro, quello avvenuto nella loro casa coniugale a Carmagnola, in provincia di Torino, sul quale si indaga ed emergono oggi nuovi elementi che descrivono l'impeto e la violenza perpetrata.

Nuovi elementi emergono sulla strage in famiglia della Carmagnola . In attesa delle autopsie sui corpi di Teodora Casasanta , 39 anni, e del figlioletto di 5 anni Ludovico , in programma per questo pomeriggio, è stato convalidato ...

stato convalidato oggi l'arresto di Vito Alexandro Riccio, il rappresentante di 39 anni che venerdì scorso, a Carmagnola, ha ucciso la moglie Teodora Casasanta, anche lei 39enne, e il figlio Ludovico di 5 anni, tentando poi senza riuscirvi il suicidio, tagliandosi le vene e gettandosi dal balcone al secondo ...

Massacro di Carmagnola: uccide la moglie ... anche un biglietto sopra il quale aveva scritto “Vi porto via con me“, come a far presumere la strage che da lì a poco avrebbe compiuto.

Convalidato l'arresto con l'aggravante della crudeltà. Nel pomeriggio le autopsie sui corpi di Teodora Casasanta e del figlioletto di 5 anni Ludovico ...

