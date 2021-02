Stop lezioni in presenza per comuni Umbria causa contagi covid

(Di lunedì 1 febbraio 2021) La direttiva data dal Servizio di Sanità pubblica che ha bloccato leinin moltiper evitare rischio. Nuove direttive per 31umbri riguardo lodellein, indicazioni “cogenti” di adottare misure per limitare i. Isono quasi tutti in provincia del capoluogo umbro, Perugia. Icoinvolti sono Gubbio, Magione, Passignano sul Trasimeno, Tuoro sul Trasimeno, Piegaro, Città della Pieve, Panicale, Castiglione del Lago, Fratta Todina, Deruta, Collazzone, Marsciano, San Venanzo, Torgiano, Perugia, Corciano, Bevagna, Montefalco, Valtopina, Foligno, Spello, Sellano, Nocera Umbra, Gualdo ...

Indicazioni "cogenti" di adottare misure per limitare i contagi Covid, che prevedono tra l'altro la sospensione delle lezioni in presenza in tutte le scuole, sono state date dal Servizio igiene e sanità pubblica territoriale a 31 Comuni umbri, quasi tutti della provincia di Perugia, che presentano una maggiore ...