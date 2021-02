Spezia – Udinese, le parole degli allenatori nel post-partita (Di lunedì 1 febbraio 2021) Nel post-partita di Spezia – Udinese, gara valida per la XX giornata di Serie A e vinta dai friuliani per 1-0 grazie al gol su rigore di De Paul, hanno parlato i due allenatori Italiano e Gotti in merito alla prestazione della propria squadra. L’allenatore dei padroni di casa Italiano esprime il proprio disappunto per il risultato mancato e recrimina qualche punto in più in classifica: “La prestazione non all’altezza? Rimane dentro l’ennesima partita dove potevamo ottenere di più. La partita è stata preparata con un solo allenamento e nel secondo tempo meritavamo il pareggio. Appena lasciamo campo commettiamo errori che ci costano pari. Potevamo avere qualche punto in più” “Saponara ha commesso un’ingenuità non da lui. Potevamo cercare di più l’1 contro 1 ... Leggi su sport.periodicodaily (Di lunedì 1 febbraio 2021) Neldi, gara valida per la XX giornata di Serie A e vinta dai friuliani per 1-0 grazie al gol su rigore di De Paul, hanno parlato i dueItaliano e Gotti in merito alla prestazione della propria squadra. L’allenatore dei padroni di casa Italiano esprime il proprio disappunto per il risultato mancato e recrimina qualche punto in più in classifica: “La prestazione non all’altezza? Rimane dentro l’ennesimadove potevamo ottenere di più. Laè stata preparata con un solo allenamento e nel secondo tempo meritavamo il pareggio. Appena lasciamo campo commettiamo errori che ci costano pari. Potevamo avere qualche punto in più” “Saponara ha commesso un’ingenuità non da lui. Potevamo cercare di più l’1 contro 1 ...

