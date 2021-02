Shell dovrà risarcire gli agricoltori nigeriani: i signori del petrolio non sono più al sicuro (Di lunedì 1 febbraio 2021) di Alessandro Giannì* “Né la prigione né la morte potranno impedire la nostra vittoria finale”Ken Saro Wiwa, scrittore e attivista nigeriano impiccato, con otto compagni, a Port Harcourt il 10 novembre 1995 Io me lo ricordo bene, il 10 novembre del 1995: quella notizia tremenda mi giunse mentre ero ad Agrigento, per parlare della battaglia di Greenpeace contro le spadare, i “muri della morte” che – nonostante il bando che siamo riusciti ad ottenere nel 2002 – continuano ad uccidere ancora oggi. Certe battaglie sembrano non finire mai. Come quelle del popolo Ogoni, che difende le sue terre (e le sue acque) nel delta del Niger assediate e devastate, da ben più di mezzo secolo, dai giganti del petrolio. Uno scandalo di proporzioni internazionali, certificato da un rapporto (del 2011) dello United Nazion Environmental Programme (Unep): alcuni pozzi, utilizzati dai villaggi ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 1 febbraio 2021) di Alessandro Giannì* “Né la prigione né la morte potranno impedire la nostra vittoria finale”Ken Saro Wiwa, scrittore e attivista nigeriano impiccato, con otto compagni, a Port Harcourt il 10 novembre 1995 Io me lo ricordo bene, il 10 novembre del 1995: quella notizia tremenda mi giunse mentre ero ad Agrigento, per parlare della battaglia di Greenpeace contro le spadare, i “muri della morte” che – nonostante il bando che siamo riusciti ad ottenere nel 2002 – continuano ad uccidere ancora oggi. Certe battaglie sembrano non finire mai. Come quelle del popolo Ogoni, che difende le sue terre (e le sue acque) nel delta del Niger assediate e devastate, da ben più di mezzo secolo, dai giganti del. Uno scandalo di proporzioni internazionali, certificato da un rapporto (del 2011) dello United Nazion Environmental Programme (Unep): alcuni pozzi, utilizzati dai villaggi ...

