Sepolto dalla neve sul Monte Bianco | la caduta e il salvataggio | video

Leggi su panorama

(Di lunedì 1 febbraio 2021) Un filmato che sta facendo il giro del web: uno sciatore, che si trovava sul versane francese del, è precipitato in un crepaccio, ferendosi gravemente alla gamba. Ha ripreso tutta la scena con una telecamera montata sul casco. Era insieme ad un amico, che sciando sullafresca ha causato una piccola valanga. Le immagini mostrano il panico di essere seppelliti sotto strati di. L'amico riesce a tirarlo fuori, per poi essere trasportati in elicottero. Guarda tutti iValangaGiappone NoneCortina NoneMadre Figlia Vigili Del Fuoco None