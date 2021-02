Sanremo 2021, quando inizia? Date aggiornate e ultime notizie: ci sarà il pubblico in sala? (Di lunedì 1 febbraio 2021) Tra polemiche e decisioni che sembravano non mettere d’accordo proprio tutti, ora la Rai sembra pronta per il Festival di Sanremo 2021. Un anno particolare e difficile per tutti, una pandemia ancora in corso, ma tanta voglia di esserci e di non rinunciare alla kermesse musicale più famosa di sempre per il nostro Paese. Un modo per entrare nelle case degli italiani con la musica, così da fare spettacolo e far sì che ci sia, anche solo per poche ore, un momento di distrazione e leggerezza. In questi ultimi giorni, tra figuranti e pubblico in sala, i dibattiti non sono di certo mancati. Ma ora, ecco che arriva la risposta dell’azienda: la Rai sembra pronta a rinunciare ad avere il pubblico nel teatro per il Festival di Sanremo 2021, che si svolgerà dal 2 al 6 ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di lunedì 1 febbraio 2021) Tra polemiche e decisioni che sembravano non mettere d’accordo proprio tutti, ora la Rai sembra pronta per il Festival di. Un anno particolare e difficile per tutti, una pandemia ancora in corso, ma tanta voglia di esserci e di non rinunciare alla kermesse musicale più famosa di sempre per il nostro Paese. Un modo per entrare nelle case degli italiani con la musica, così da fare spettacolo e far sì che ci sia, anche solo per poche ore, un momento di distrazione e leggerezza. In questi ultimi giorni, tra figuranti ein, i dibattiti non sono di certo mancati. Ma ora, ecco che arriva la risposta dell’azienda: la Rai sembra pronta a rinunciare ad avere ilnel teatro per il Festival di, che si svolgerà dal 2 al 6 ...

