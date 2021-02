Sanremo 2021, la Rai decide: “Niente pubblico”, vietati anche tutti gli eventi (Di lunedì 1 febbraio 2021) In queste ore è pervenuta una notizia abbastanza certa sul Festival di Sanremo 2021. In seguito alla riunione avvenuta tra il direttore artistico della competizione canora e i vertici dell’azienda Rai si è arrivati ad una conclusione per quanto riguarda le modalità di svolgimento del programma a causa del Covid. Si è deciso di non consentire la presenza del pubblico nel teatro Ariston. Nel pieno rispetto delle norme anti Coronavirus, dunque, la competizione si svolgerà senza la presenza di spettatori dal vivo e non solo. Sono stati vietati anche altri eventi collaterali alla trasmissione. Vediamo tutti i dettagli. La decisione sul pubblico del Festival di Sanremo 2021 La Rai pare abbia deliberato, l’edizione del ... Leggi su tutto.tv (Di lunedì 1 febbraio 2021) In queste ore è pervenuta una notizia abbastanza certa sul Festival di. In seguito alla riunione avvenuta tra il direttore artistico della competizione canora e i vertici dell’azienda Rai si è arrivati ad una conclusione per quanto riguarda le modalità di svolgimento del programma a causa del Covid. Si è deciso di non consentire la presenza delnel teatro Ariston. Nel pieno rispetto delle norme anti Coronavirus, dunque, la competizione si svolgerà senza la presenza di spettatori dal vivo e non solo. Sono statialtricollaterali alla trasmissione. Vediamoi dettagli. La decisione suldel Festival diLa Rai pare abbia deliberato, l’edizione del ...

rtl1025 : ?? Nessuna esclusione per @Fedez - @francescacheeks dal Festival di #Sanremo2021. ''L'l'Organizzazione del Festival… - trash_italiano : #Sanremo2021, la Rai ha deciso: Fedez e Francesca Michielin non sono squalificati - IlContiAndrea : “L’Organizzazione del Festival e la Direzione Artistica di Sanremo 2021, pur esprimendo serio biasimo per l'accadut… - BK63805720 : RT @claudio_2022: La Rai si arrende: Festival di Sanremo senza pubblico. Cosa si inventerà Amadeus? Senza ospiti strapagati sarebbe ancor… - anto_galli4 : RT @ClaudiaBen69: Curve che schizzano, zone colorate, delazione nuovo sport nazionale e Sanremo zona franca -