Ricoverato per Covid, il suo cane lo aspetta da 2 mesi davanti alla porta di casa (Di lunedì 1 febbraio 2021) Da due mesi Billy, un meticcio di un paio d'anni, non vede più il suo padrone, Ricoverato da novembre per il coronavirus. E da due mesi Billy ogni mattina si piazza davanti alla porta della sua casa di... Leggi su feedpress.me (Di lunedì 1 febbraio 2021) Da dueBilly, un meticcio di un paio d'anni, non vede più il suo padrone,da novembre per il coronavirus. E da dueBilly ogni mattina si piazzadella suadi...

MediasetTgcom24 : Pavia, ricoverato per Covid da due mesi: il suo cane lo aspetta davanti casa #CORONAVIRUS - Agenzia_Ansa : Il #cane #Billy aspetta da due mesi il suo padrone ricoverato da novembre per il #coronavirus. Ogni mattina, il fe… - ladyonorato : In UK c’è una commissione d’inchiesta sul Covid. E ha accertato che ogni soggetto deceduto o ricoverato per varie c… - tobiamc : RT @ilriformista: Con la sua 'passeggiata' in deambulatore aveva commosso l'intero Paese - ilriformista : Con la sua 'passeggiata' in deambulatore aveva commosso l'intero Paese -