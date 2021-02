Reynolds: «Roma un sogno che si avvera. Posto ideale per me» (Di lunedì 1 febbraio 2021) Bryan Reynolds, nuovo calciatore della Roma, ha parlato della sua esperienza in giallorosso: le dichiarazioni del terzino statunitense Bryan Reynolds, nuovo calciatore della Roma, ha parlato della sua esperienza in giallorosso. «Sono entusiasta e onorato di entrare a far parte della Roma. È un sogno che si avvera. Dopo i primi contatti con il Club, ho subito capito che questo è il Posto ideale per me, per crescere come calciatore. La mia sfida ora è di continuare a migliorare giorno dopo giorno: lavorerò al massimo per togliermi grandi soddisfazioni con questa squadra». Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di lunedì 1 febbraio 2021) Bryan, nuovo calciatore della, ha parlato della sua esperienza in giallorosso: le dichiarazioni del terzino statunitense Bryan, nuovo calciatore della, ha parlato della sua esperienza in giallorosso. «Sono entusiasta e onorato di entrare a far parte della. È unche si. Dopo i primi contatti con il Club, ho subito capito che questo è ilper me, per crescere come calciatore. La mia sfida ora è di continuare a migliorare giorno dopo giorno: lavorerò al massimo per togliermi grandi soddisfazioni con questa squadra». Leggi su Calcionews24.com

GoalItalia : UFFICIALE - Bryan Reynolds è un nuovo giocatore della Roma ???? - marcoconterio : ?????? Countdown per Bryan Reynolds dal #FCDallas alla #Roma. Uno dei migliori talenti del calcio ???? sarà giallorosso.… - VoceGiallorossa : ???TRIGORIA - Reynolds: 'Grato alla Roma, qui per vincere. Devo migliorare in fase difensiva. Sono simile a Cuadrado… - PagineRomaniste : #Reynolds: 'Ieri ho visto la partita col Verona, la Roma è riuscita a segnare tre gol nel primo tempo e mi ha colpi… - DividendProfit : A.S. Roma, arriva in prestito Bryan Reynolds. I dettagli dell’operazione -