Otis Worldwide batte le attese nel trimestre | ma titolo non si scalda

(Di lunedì 1 febbraio 2021) (Teleborsa) – Seduta in ribasso per, che mostra un decremento dell’1,15%, nonostante la trimestrale migliore delle aspettative. Il colosso degli ascensori ha chiuso il quartocon un utile per azione adjusted che si è attestato a 0,66 dollari contro i 0,58 dollari stimati dagli analisti. I ricavi sono pari a 3,5 miliardi superiore ai 3,36 miliardi indicati dal consensus. Per l’anno in corso,stima un incremento dei ricavi su base organica tra il 2% ed il 4% ed un Eps adjusted tra 2,67 e 2,77 dollari. A livello comparativo su base settimanale, il trend dievidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline dell’S&P-500. Ciò dimostra la maggiore propensione all’acquisto da parte degli investitori verso...

