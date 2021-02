Neymar e Mbappé via dal PSG? Pochettino: “A Parigi si divertono” (Di lunedì 1 febbraio 2021) Il mercato invernale va concludendosi, ma non si fermano alcune trattative. I rumors preoccupano anche un top club come il Paris Saint-Germain, che in estate potrebbe perdere due gioielli del calibro di Neymar e Kylian Mbappé.caption id="attachment 1061781" align="alignnone" width="2918" Pochettino (getty images)/captionSICUROIl tecnico dei Parigini Mauricio Pochettino commenta queste voci ai canali di RMC Sport: "Credo che i due giocatori resteranno e per molto tempo in questo club, non ho alcun dubbio. Sono una persona ottimista e credo che il club stia lavorando per far sì che restino con noi. È una sensazione. Ma è anche quello che vedo: Ney e Kylian sono felici. Si stanno divertendo qui, e credo anche che il club stia lavorando per mantenerli".caption id="attachment 1073955" align="alignnone" ... Leggi su itasportpress (Di lunedì 1 febbraio 2021) Il mercato invernale va concludendosi, ma non si fermano alcune trattative. I rumors preoccupano anche un top club come il Paris Saint-Germain, che in estate potrebbe perdere due gioielli del calibro die Kylian.caption id="attachment 1061781" align="alignnone" width="2918"(getty images)/captionSICUROIl tecnico deini Mauriciocommenta queste voci ai canali di RMC Sport: "Credo che i due giocatori resteranno e per molto tempo in questo club, non ho alcun dubbio. Sono una persona ottimista e credo che il club stia lavorando per far sì che restino con noi. È una sensazione. Ma è anche quello che vedo: Ney e Kylian sono felici. Si stanno divertendo qui, e credo anche che il club stia lavorando per mantenerli".caption id="attachment 1073955" align="alignnone" ...

PSG (4 - 2 - 3 - 1): Navas; Florenzi, Diallo, Marquinhos, Kurzawa; Verratti, Paredes; Di Maria, Mbappé, Neymar; Icardi. Allenatore: Pochettino. NIMES OLYMPIQUE (4 - 1 - 4 - 1): Reynet; Deaux,

Mauricio Pochettino, allenatore del Psg, parla a Rmc Sport del futuro di Mbappé e Neymar: 'Credo che i due giocatori resteranno e per molto tempo in questo club, non ho alcun dubbio. Sono una persona ottimista e credo che il club stia lavorando per far sì che restino con noi. È una sensazione. Ma è anche quello che vedo: Ney e Kylian sono felici. Si stanno divertendo qui, e credo anche che il club stia lavorando per mantenerli'.

