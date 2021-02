Moioli a Goggia dopo l’infortunio «Sarai sempre su tetto del mondo»

ItaliaTeam_it : Il messaggio di Michela Moioli per Sofia ?? ?? - Eurosport_IT : Il messaggio di Michela #Moioli a Sofia #Goggia ?? #EurosportSCI - Fprime86 : RT @Gazzetta_it: La carezza di Michela Moioli a @goggiasofia #sci - fenomenogabry : RT @ItaliaTeam_it: Il messaggio di Michela Moioli per Sofia ?? ?? - zazoomblog : Sci alpino Michela Moioli dedica un messaggio su Instagram all’amica Sofia Goggia: “Tornerai presto sul podio più a… -

Ultime Notizie dalla rete : Moioli Goggia

"Ti ho vista, seduta nel letto dell'ospedale - continua, grande amica della, in un post su Instragram con una foto che le ritrae insieme sorridenti - ad aspettare un referto che in cuor ...«Ti ho vista, seduta nel letto dell'ospedale - continua, grande amica della( sono entrambe bergamasche ), in un post su Instragram con una foto che le ritrae insieme sorridenti - , ad ...Gli amici e le amiche si vedono nel momento del bisogno. C'è questo legame tra Sofia Goggia e Michela Moioli, campionesse olimpiche di sci alpino e snowboard, accomunate da questo sentimento soprattut ...Da donna a donna, da campionessa a campionessa. Un messaggio di incoraggiamento per la Goggia dopo l’infortunio al ginocchio ...