Michela Persico: "Rennes è graziosa, qui passeggio molto. Vi svelo la routine da neo mamma"

Conduttrice e giornalista, tra radio e tv, con un'attenzione particolare allo sport. E' Michela Persico, nota anche per essere la moglie di Daniele Rugani, attuale difensore del Rennes. "All'inizio è stato difficile metabolizzare l'idea, perché Tommaso era molto piccolo – ha detto in un'intervista alla Gazzetta dello Sport sul trasferimento da Torino in Francia – Rennes è una città accogliente e graziosa, sono riuscita a ricrearmi dei punti di riferimento e ad adeguarmi al cambiamento, ma porto l'Italia nel cuore. Qui passeggio molto: un'attività che mi rigenera". E sulla routine da neo mamma: "Avendo fatto un parto cesareo, per il primo mese ho sospeso l'attività sportiva. Ma ho praticato sport durante tutta la ...

