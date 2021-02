Marc Wilmore ucciso dal Covid | è morto lo sceneggiatore dei Simpson

(Di lunedì 1 febbraio 2021) Ilsi porta via un altro artista: è, scrittore edei. Ad annunciarlo, suo fratello. Se ne è andato all’età di soli 57 anni lo scrittore edei: l’artista èstroncato dal. E’stato suo fratello Larry, famoso comico del The Nightly Show, in L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it.

Si è spento all'età di 57 anni, storico sceneggiatore dei Simpson , noto anche per la sua carriera di scrittore. A darne la notizia è stato suo fratello, Larry, anch'egli noto per essere uno dei comici del ...Ho avuto il privilegio di lavorare al fianco diin 3 spettacoli per la maggior parte degli ultimi 23 anni ed è stato la persona più divertente in assoluto ' .Si è spento all'età di 57 anni Marc Wilmore, storico sceneggiatore dei Simpson, noto anche per la sua carriera di scrittore. A darne la notizia è stato suo fratello, Larry Wilmore, anch'egli noto per ...Marc Wilmore si è spento all'età di 57 anni. L'annuncio è stato dato dal fratello su Twitter. Scopri tutti i dettagli ...