Mancano cenni a virologia nel curriculum del Dottor Mariano Amici | no vax del tampone al kiwi

Leggi su bufale

(Di lunedì 1 febbraio 2021) Da alcune ore si discute molto deldel, il medico no vax (lui stesso ha dichiarato chiaramente di non voler fare il vaccino contro il Covid a ‘Non è l’Arena’ di Giletti) che ieri ha avuto una pesante discussione con Bassetti. Ne abbiamo parlato stamane, con un articolo al quale vi rimandiamo per consultare la pesante discussione tra i due e le particolari teorie sulal. A detta dele, i tamponi non sono attendibili ed il virus non ha specifiche tali da giustificare la vaccinazione. Dalalpositivo alla lite con Bassetti: ildelDurante la dura discussione con Bassetti, il ...