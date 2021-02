L’ex calciatore Sebino Nela non parla più con sua madre e le sorelle da 30 anni (Di lunedì 1 febbraio 2021) C’è tanto dolore nelle parole di Sebino Nela quando nella sua intervista a Oggi è un altro giorno racconta che non parla con sua madre e le sue sorelle da quasi 30 anni. Erano gli anni ’90 e ha chiesto loro un aiuto, hanno fatto un passo indietro, si è sentito tradito, da quel momento si è interrotto tutto. Non si emoziona Sebastiano Nela mentre ne parla, è passato così tanto tempo, ma è evidente la sofferenza. Come fa sempre con i suoi ospiti Serena Bortone cerca di andare oltre, di capire, spingersi fin dove è possibile. L’ex calciatore non ha avuto problemi a raccontare: “Nel momento in cui ho avuto necessità io qualcuno ha fatto un passo indietro” e lui racconta di avere invece fatto tanto per gli ... Leggi su ultimenotizieflash (Di lunedì 1 febbraio 2021) C’è tanto dolore nelle parole diquando nella sua intervista a Oggi è un altro giorno racconta che noncon suae le sueda quasi 30. Erano gli’90 e ha chiesto loro un aiuto, hanno fatto un passo indietro, si è sentito tradito, da quel momento si è interrotto tutto. Non si emoziona Sebastianomentre ne, è passato così tanto tempo, ma è evidente la sofferenza. Come fa sempre con i suoi ospiti Serena Bortone cerca di andare oltre, di capire, spingersi fin dove è possibile.non ha avuto problemi a raccontare: “Nel momento in cui ho avuto necessità io qualcuno ha fatto un passo indietro” e lui racconta di avere invece fatto tanto per gli ...

