Lecce | uccisa a coltellate per strada Caccia all' ex fidanzato

RaiNews : Minervino di Lecce - NapoliToday : #Cronaca Accoltellata in strada al collo, muore dissanguata: è caccia all'aggressore - infoitinterno : Lecce, 29enne uccisa a coltellate in strada: caccia all’assassino - Trmtv : Femminicidio a Minervino di Lecce (LE), 29enne uccisa a coltellate in centro - AlbertiFranca : RT @Corriere: Lecce, 29enne uccisa a coltellate mentre passeggia col fidanzato: ricercato ex della v... -

Ultime Notizie dalla rete : Lecce uccisa

La Gazzetta del Mezzogiorno

Una ragazza di 29 anni , originaria di Rimini e che da qualche tempo viveva in Salento con il fidanzato, è statain località Specchia Gallone , a Minervino di, in via Pascoli, vicino alla chiesa di San Biagio. La vittima si chiamava Sonia di Maggio . La ragazza al momento del delitto, compiuto con ...Minervino di, 1 febbraio 2020 -a coltellate mentre passeggiava con il fidanzato: è la morte choc di Sonia di Maggio , una ragazza di 29 anni , originaria di Rimini . L'omicidio è avvenuto vicino ...Una giovane di 29 anni, Sonia Di Maggio, è stata uccisa a coltellate qualche ora fa mentre si trovava in strada con il fidanzato a Minervino di Lecce , ...Una ragazza, Sonia Di Maggio, 29enne di Rimini che da qualche tempo viveva in Salento con il fidanzato, è stata uccisa in località Specchia Gallone, a Minervino di Lecce, in via Pascoli, vicino alla C ...