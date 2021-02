Le Iene, condannato l’inviato Luigi Pelazza per un’intervista: “Fu violenza privata” (Di lunedì 1 febbraio 2021) E’ stato condannato a due mesi di carcere Luigi Pelazza, inviato del programma Tv Le Iene, per il reato di violenza privata. Nel 2015 Pelazza si introdusse nel cortile del palazzo della giornalista Guia Soncini con l’obiettivo di intervistarla, facendole domande in maniera insistente e impedendole di entrare in casa sua. Le Iene, condannato l’inviato Luigi L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di lunedì 1 febbraio 2021) E’ statoa due mesi di carcere, inviato del programma Tv Le, per il reato di. Nel 2015si introdusse nel cortile del palazzo della giornalista Guia Soncini con l’obiettivo di intervistarla, facendole domande in maniera insistente e impedendole di entrare in casa sua. LeL'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

