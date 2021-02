Ladri a casa di Mauro Icardi e Wanda Nara: 400 mila euro di beni rubati (Di lunedì 1 febbraio 2021) Mauro Icardi non era in casa perché in trasferta con il Psg a Lorient. E i Ladri ne hanno approfittato: sono entrati nella sua abitazione e hanno rubato beni per un valore di 400 mila euro. A dare la notizia è l’Equipe. Dalla villa dell’ex capitano dell’Inter e della moglie Wanda Nara, che si trova a Neuilly-sur-Seine, sono stati portati via gioielli, accessori di lusso, abbigliamento. Tracce di dna sono state rilevate dalla polizia ed è stata aperta un’inchiesta dalla Procura di Nanterre. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 1 febbraio 2021)non era inperché in trasferta con il Psg a Lorient. E ine hanno approfittato: sono entrati nella sua abitazione e hanno rubatoper un valore di 400. A dare la notizia è l’Equipe. Dalla villa dell’ex capitano dell’Inter e della moglie, che si trova a Neuilly-sur-Seine, sono stati portati via gioielli, accessori di lusso, abbigliamento. Tracce di dna sono state rilevate dalla polizia ed è stata aperta un’inchiesta dalla Procura di Nanterre. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

