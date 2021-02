La manifestazione no - vax blocca il più grande sito di vaccinazione | ' Siete topi da laboratorio'

(Di lunedì 1 febbraio 2021) E' successo al Dodger Stadium di Los Angeles (uno dei più vasti centri per le somministrazioni delle dosi negli Usa). Mostravano cartelli con slogan tra cui: 'Salva la tua anima torna indietro adesso',...

E' successo al Dodger Stadium di Los Angeles (uno dei più vasti centri per le somministrazioni delle dosi negli Usa). Mostravano cartelli con slogan tra cui: 'Salva la tua anima torna indietro adesso',..."Lanon intende assolutamente avere colori politici " si legge nella locandina " sono invitati tutti i cittadini per sapere e capire quello che nei media mainstream viene sempre ...“La richiesta è molto alta. I nostri assistiti ci chiedono continuamente informazioni. Prevedo massicce prenotazioni”. Cresce la febbre da vaccino: oggi partono le prenotazioni ...Genova. Dopo la manifestazione organizzata dal gruppo “Uniti si vince” due settimane fa in piazza De Ferrari – di fatto una specie di convegno no-mask – sono annunciate a ...