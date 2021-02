Kiwi positivo al Covid | il test a Non è l' Arena Bassetti | Da denuncia Galli | Sciocchezza

(Di lunedì 1 febbraio 2021) “Unache non deve essere nemmeno presa in considerazione”. Così Massimo, infettivologo dell’ospedale Sacco-università degli Studi di Milano, commenta quanto accaduto ieri durante la trasmissione ‘Non è l’’ su La7, quando Mariano Amici, medico contrario al vaccino, ha eseguito il tamponesu alcuni frutti (, arancia, banana), riferendo risultati positivi.ha proseguito: “Se si usa un sistema in modo del tutto improprio, deconualizzandolo, ci si può aspettare che succeda di tutto. Di cosa parliamo? È sbagliato dare spazio a posizioni di questo tipo, correndo il rischio che qualche sprovveduto possa metterle sullo steso piano delle cose serie”. Del resto, “quanta gente in Italia va regolarmente dai maghi? Questo è un Paese in cui ...

'Il tampone alè una follia, una fake news che promossa da un medico butta discredito sulla categoria e io mi dissocio completamente. Non sanzionare questi comportamenti è gravissimo, ...Unrisultaal Covid. E' bufera nello studio di Non è l'Arena dove Massimo Giletti manda in onda un test - provocazione di Mariano Amici, medico contrario al vaccino anti - Covid e inserito ...Da Galli, passando per Ricciardi, fino a Bassetti: gli esperti commentano quanto accaduto a Non è l’Arena’ su La7 ...Bassetti non ci sta e dice la sua contro tampone al kiwi positivo e medico negazionista, alla luce della lite con Mariano Amici ...