Inter-Juventus | Pirlo | “Conosciamo bene Conte | abbiamo le idee chiare Formazione? Rispondo così”

(Di lunedì 1 febbraio 2021) "Voglio vedere una squadra consapevole della propria forza".Ha esorditoil tecnico della, Andreavenuto in conferenza stampa alla vigilia della sfida della semifinale di andata di Coppa Italia contro l', in programma domani - martedì' 2 febbraio -, alle ore 20.34, allo stadio "Giuseppe Meazza" di Milano.Di seguito, le dichiarazioni del tecnico bianconero."Sarà il primo round, perché è una partita che si gioca sui 180 minuti, quindi domani sarà importante gestirla, perché non sarà decisiva. La gara contro l’in campionato ha insegnato tanto, in primis che quando non siamo sul pezzo non siamo noi stessi, ma da lì siamo ripartiti con grandi prestazioni. Domani mi aspetto la solita, che cercherà di mettere ...

Inter-Juventus, atto secondo. Due settimane dopo il netto successo dei nerazzurri ai danni dei bianconeri, le due squadre si rincontrano per la semifinale d'andata di Coppa Italia, che rappresenta ... Commenta per primo La rivalità tra Inter e Juventus si sposta sul terreno della Coppa Italia: nerazzurri e bianconeri si sfidano nella prima semifinale del torneo, in palio c'è un posto in finale ma, per i bianconeri, anche la ... Il tecnico bianconero Andrea Pirlo ha parlato in conferenza stampa alla vigilia di Inter-Juventus, gara valida per l'andata della semifinale di Coppa Italia.