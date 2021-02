Inter, da Juve a Juve: ora c'è Eriksen, Handa è un muro e Lautaro firma pure i gol (Di lunedì 1 febbraio 2021) ...PASSA A G+ E LEGGI L'ARTICOLO Sei già abbonato? Accedi *puoi disdire quando vuoi Non perderti gli articoli Premium! Entra in G+ e potrai avere accesso illimitato agli approfondimenti de La Gazzetta ... Leggi su gazzetta (Di lunedì 1 febbraio 2021) ...PASSA A G+ E LEGGI L'ARTICOLO Sei già abbonato? Accedi *puoi disdire quando vuoi Non perderti gli articoli Premium! Entra in G+ e potrai avere accesso illimitato agli approfondimenti de La Gazzetta ...

ZZiliani : Siamo il solo paese al mondo in cui gli arbitri la fanno talmente grossa che la stessa AJA non li designa più, anch… - fabiointer80 : @NonConoscoVG @XanZar10 @Inter @ChrisEriksen8 @AchrafHakimi Scatto Juve su dzeko - sportli26181512 : Ribaltoni sfiorati, Chimenti para-rigori e tabù nerazzurri: romanzo del derby di Coppa: Ribaltoni sfiorati, Chiment… - LuigiBevilacq17 : RT @marifcinter: Bergomi: “Eriksen? Direi benino. Da vedere con avversari diversi, che aggrediscono il centrocampo dell’Inter. Non credo ch… - Boboj29 : La Roma che vince anche senza Dzeko Le esternazioni di Gattuso verso il suo presidente La Goggia che si rompe scia… -