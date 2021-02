In Campania superiori in presenza, ma è sciopero in 40 istituti (Di lunedì 1 febbraio 2021) NAPOLI – Scioperi e proteste degli studenti di circa 40 istituti superiori della Campania, dove da oggi è ripresa la didattica in presenza al 50%. A Napoli i liceali dello scientifico Vittorini hanno deciso di non entrare a scuola e si sono dati appuntamento fuori all’istituto. All’esterno del plesso è stato affisso uno striscione che recita: “Vogliamo certezza, rientro in sicurezza”. Leggi su dire (Di lunedì 1 febbraio 2021) NAPOLI – Scioperi e proteste degli studenti di circa 40 istituti superiori della Campania, dove da oggi è ripresa la didattica in presenza al 50%. A Napoli i liceali dello scientifico Vittorini hanno deciso di non entrare a scuola e si sono dati appuntamento fuori all’istituto. All’esterno del plesso è stato affisso uno striscione che recita: “Vogliamo certezza, rientro in sicurezza”.

