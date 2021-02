Il nuovo scacco matto di Reddit ai mercati (Di lunedì 1 febbraio 2021) L’operazione GameStop è stata solo l’inizio. Una sorta di beta-test che ha dimostrato come l’unione sia in grado di fare la forze, mettendo il bastone tra le ruote degli speculatori di mercato. E ora, sempre partendo da Reddit (con una vasta eco mediatica data anche da altri social network, come Twitter) è partita una nuova campagna di ‘investimenti’ continui e simultanei che stanno nuovamente influenzando l’andamento dei mercati. L’hanno chiamato «Silver squeeze», con tanto di hashtag social: e il prezzo dell’argento è cresciuto (raggiungendo livelli mai raggiunti negli ultimi sette anni) in modo esponenziale nell’ultimi fine settimana. LEGGI ANCHE > La protesta contro RobinHood che ha bloccato le operazioni su GameStop La strategia utilizzata è simile a quanto fatto la scorsa settimana con GameStop . Questa volta, però, l’azione coordinata non si ... Leggi su giornalettismo (Di lunedì 1 febbraio 2021) L’operazione GameStop è stata solo l’inizio. Una sorta di beta-test che ha dimostrato come l’unione sia in grado di fare la forze, mettendo il bastone tra le ruote degli speculatori di mercato. E ora, sempre partendo da(con una vasta eco mediatica data anche da altri social network, come Twitter) è partita una nuova campagna di ‘investimenti’ continui e simultanei che stanno nuovamente influenzando l’andamento dei. L’hanno chiamato «Silver squeeze», con tanto di hashtag social: e il prezzo dell’argento è cresciuto (raggiungendo livelli mai raggiunti negli ultimi sette anni) in modo esponenziale nell’ultimi fine settimana. LEGGI ANCHE > La protesta contro RobinHood che ha bloccato le operazioni su GameStop La strategia utilizzata è simile a quanto fatto la scorsa settimana con GameStop . Questa volta, però, l’azione coordinata non si ...

