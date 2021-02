Ibra-Lukaku | la Procura Figc apre inchiesta e sente Valeri

(Di lunedì 1 febbraio 2021) Iltore federale Giuseppe Chinè ha aperto questa mattina un’sullo scontro verbale tra i calciatorihimovic enel corso della gara di Coppa Italia Inter-Milan della scorsa settimana. Lo riporta l’ANSA. Nell’ambito dell’indagine iltore federale ha convocato l’arbitroche nelle prossime ore sarà ascoltato per chiarire, spiega una fonte in ambienti L'articolo

Ultime Notizie dalla rete : Ibra Lukaku

Nel referto dell' arbitro Valeri non c'erano riferimenti alle frasi pesanti chesi sono rivolti. Essendo il rapporto incompleto, la Procura ha potuto valutare un intervento per ...... e fin qui non ci piove, ha sbagliato Valeri a non espellerli, ha sbagliato la Procura Federale a non chiedere subito i filmati: un vero e proprio pasticcio per Luca Marelli la lite tra...Il procuratore federale Giuseppe Chiné ha aperto questa mattina un'inchiesta sullo scontro verbale tra Ibrahimovic e Lukaku durante la partita di Coppa Italia Inter-Milan della scorsa settimana. Nell' ...Romelu Lukaku, . Dopo il botta e risposta tra Maldini e Marotta sul caso, secondo quanto riportato dal Corriere della Sera oggi la Procura della Federcalcio aprirà fo ...