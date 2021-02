Grande Fratello Vip | Alda D’Eusanio non è squalificata | ecco le percentuali del televoto

Leggi su trendit

(Di martedì 2 febbraio 2021) Poco fa Alfonso Signorini, conduttore della quinta edizione delVip, ha aperto unflash per far decidere al pubblico sedovesse esseredal gioco per aver pronunciato la N word durante una chiacchierata con gli altri inquilini. Sul web in molti hanno sottolineato come l’esclusione dal reality sarebbe stata coerente, sia per le affermazioni fatte dalla donna, sia per rispettare le precedenti squalifiche avvenute in questa edizione per simili motivi. Il, alla fine, ha salvato: il pubblico ha votato al 54% per far rimanere la concorrente in casa, mentre il restante 46% avrebbe preferito la squalifica. L'articolo proviene da Trash Italiano.