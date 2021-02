Grande Fratello: Giulia Salemi e la furiosa lite con Dayane (Di martedì 2 febbraio 2021) Grande Fratello: Giulia Salemi si pronuncia “Sei falsa, mi hai tradito!” Giulia Salemi, ospite del GF VIP 2020, si è scontrata con i concorrenti nella casaGiulia Salemi è entrata in nomination al Grande Fratello Vip 2020, dopo lo scontro con Dayane e Pierpaolo Pretelli a causa della Gregoraci. Ecco le parole di Tommaso Zorzi in diretta: “Ne resterà uno solo!”, queste sono le dure parole di Tommaso Zorzi a discapito di Giulia Salemi. L’ultima puntata del Grande Fratello Vip si apre con uno scontro a tre, al loro battibecco si aggiunge Dayane Mello, appoggiando Zorzi e andando contro ... Leggi su ck12 (Di martedì 2 febbraio 2021)si pronuncia “Sei falsa, mi hai tradito!”, ospite del GF VIP 2020, si è scontrata con i concorrenti nella casaè entrata in nomination alVip 2020, dopo lo scontro cone Pierpaolo Pretelli a causa della Gregoraci. Ecco le parole di Tommaso Zorzi in diretta: “Ne resterà uno solo!”, queste sono le dure parole di Tommaso Zorzi a discapito di. L’ultima puntata delVip si apre con uno scontro a tre, al loro battibecco si aggiungeMello, appoggiando Zorzi e andando contro ...

trash_italiano : #GFVIP, Alda D’Eusanio: 'Dante Alighieri era un pedofilo' - GrandeFratello : Una vera e propria forza della natura... Alda in questi primi giorni ha letteralmente infiammato la Casa. Ma, tra p… - gaiatortora : Pare Conte stia preparando un video di commiato prima di salire al Quirinale. Mi auguro di no. Oppure addio grande… - Michela77804998 : RT @jupitears: Non Nello che sta per fare la proposta di matrimonio a Carlotta in diretta nazionale dentro la casa del grande fratello #gf… - iamyanchor : RT @anachronique_: La proposta di matrimonio al grande fratello solo se sei Daniele Bossari e la tua ragazza è quella strafiga di Filippa L… -