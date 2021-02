Governo, via al maxi tavolo con i partiti di maggioranza convocato da Fico: la diretta Conte spera, ma sarà guerra sulla squadra (Di lunedì 1 febbraio 2021) Oggi è il giorno del «maxi tavolo» fra i partiti di maggioranza per mettere a punto il programma di Governo Leggi su corriere (Di lunedì 1 febbraio 2021) Oggi è il giorno del «» fra idiper mettere a punto il programma di

valigiablu : Afghanistan, i colloqui di pace tra governo e talebani non fermano la strage di civili. Oltre 3mila bambini uccisi… - matteosalvinimi : Per la Lega la situazione è chiara. Niente inciuci o ammucchiate, la via maestra per restituire stabilità e dignità… - petergomezblog : Dopo la risoluzione del parlamento il governo revoca l’export di bombe verso Arabia Saudita ed Emirati: “Fermati 12… - giorg201 : Tutto tranne un Conte ter (per non parlare di D’Alema) - ItaloItaliano : RT @GiovanniCagnol1: Tutto tranne un Conte ter (per non parlare di D’Alema) -