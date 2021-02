GF VIP 5 | Alda D’Eusanio un anno in ospedale | che è successo?

Leggi su chenews

(Di lunedì 1 febbraio 2021) Grande Fratello Vip,viva per miracolo “Mi ricordo una luce bianca, mi hdato per morta“ ha raccontatoricordando l’incidente che poteva costarle la vita: una mattina venne messa sotto da uno scooter, finendo inper circa un. “Io ho nove anni” racconta, rivelando che il 24 gennaio di ognifesteggia un nuovoche le è stato permesso di passare sulla Terra.ammette che non le sarebbe dispiaciuto morire: “Farei di tutto per fare una carezza a mio marito“ ha ammesso. Dopo la morte del maritoha infatti perso con grande dolore la sua scomparsa. Grande Fratello Vip, l’incubo Elisabetta ...