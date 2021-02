Fonti M5S | “Bene che Iv parli di Conte | sorprendono veti su nomi”

(Di lunedì 1 febbraio 2021) (Adnkronos) – “Sorprende che ‘renziane’no di un atteggiamento da parte del Movimento 5 Stelle di irrigidimento che rischierebbe di far saltare il tavolo”. Lo fanno saperepentastellate all’Adnkronos, sottolineando come “nell’arco di questa giornata il Movimento si è posto con atteggiamento responsabile e costruttivo”. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

... ma sicuramente, spiegano piùdi maggioranza, contatti sono in corso. Ancora però Matteo ... Giuseppe Conte tace: al momento, Dem e Leu non hanno fatto passi indietro dalla linea del 'ter' dell'...Proposte, secondodem, avanzate dai capigruppo Graziano Delrio e Andrea Marcucci. La posizione portata al tavolo sul programma dalla delegazione, invece, è quella di completare "il ..."Prendiamo però atto che, se non ufficialmente, almeno attraverso le fonti da Italia Viva si sia parlato del Conte ter, di cui noi siamo i primi fautori - sottolineano le stesse fonti - Questo è già u ...ROMA. – Giuseppe Conte o un governo istituzionale, con l’auspicio di Mario Draghi premier o ministro dell’Economia. Al terzo giorno di “esplorazione” di Roberto Fico, Matteo Renzi prospetta ancora ai ...