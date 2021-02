Festival di Sanremo: pubblico sì o pubblico no? La decisione definitiva (Di lunedì 1 febbraio 2021) Nelle ultime settimane, le voci intorno alla realizzazione del Festival di Sanremo si sono susseguite con un ritmo vorticoso ed incessante. La tensione si taglia col coltello tra i vertici Rai – che hanno spinto fino all’ultimo per avere un pubblico, se pure in forma ridotta, al teatro dell’Ariston – ed il governo, e segnatamente il Ministro Dario Franceschini. Alla fine, il Cts ha avuto la meglio ed Amadeus ha dovuto arrendersi agli stringenti protocolli sanitari che escludevano qualsiasi forma di spettatori presenti in sala. La Rai, riunitasi con gli organizzatori del Festival, ha così deliberato un protocollo sanitario che consenta lo svolgimento della manifestazione in totale sicurezza, rinunciando però al tanto agognato pubblico, ma non solo. Per ... Leggi su trendit (Di lunedì 1 febbraio 2021) Nelle ultime settimane, le voci intorno alla realizzazione deldisi sono susseguite con un ritmo vorticoso ed incessante. La tensione si taglia col coltello tra i vertici Rai – che hanno spinto fino all’ultimo per avere un, se pure in forma ridotta, al teatro dell’Ariston – ed il governo, e segnatamente il Ministro Dario Franceschini. Alla fine, il Cts ha avuto la meglio ed Amadeus ha dovuto arrendersi agli stringenti protocolli sanitari che escludevano qualsiasi forma di spettatori presenti in sala. La Rai, riunitasi con gli organizzatori del, ha così deliberato un protocollo sanitario che consenta lo svolgimento della manifestazione in totale sicurezza, rinunciando però al tanto agognato, ma non solo. Per ...

rtl1025 : ?? Nessuna esclusione per @Fedez - @francescacheeks dal Festival di #Sanremo2021. ''L'l'Organizzazione del Festival… - IlContiAndrea : “L’Organizzazione del Festival e la Direzione Artistica di Sanremo 2021, pur esprimendo serio biasimo per l'accadut… - rtl1025 : ?? Niente #pubblico all'#Ariston, stop agli eventi esterni e alla presenza a Sanremo di programmi collegati al festi… - Laura_Ganna : RT @RecensiamoMusic: Sanremo per tutti, la storia del Festival | 2010 - BabboleoNews : La #Rai rinuncia ad avere il #pubblico per il #Festival di #Sanremo 2021, lo decidono il direttore artistico e il c… -