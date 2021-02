Ecobonus auto, partenza a razzo per benzina e diesel. Meno bene elettriche e ibride plug-in (Di lunedì 1 febbraio 2021) Dal 18 gennaio, data in cui sono iniziate le prenotazioni da parte dei concessionari, gli incentivi statali per auto a basso impatto ambientale continuano a far registrare riscontri notevoli. In sole due settimane è stato richiesto già quasi un terzo della dotazione messa a disposizione nella legge di bilancio a favore di veicoli con motorizzazioni full hybrid, benzina e diesel di ultima generazione, e dunque Meno impattanti sull’ambiente. Meno fortuna, invece, stanno avendo quelli riservati a vetture elettriche e ibride plug-in. Andando nello specifico, dai numeri pubblicati sul sito del Ministero dello Sviluppo Economico risulta che dei 250 milioni stanziati per auto con emissioni di anidride carbonica comprese tra tra 61 e 135 ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 1 febbraio 2021) Dal 18 gennaio, data in cui sono iniziate le prenotazioni da parte dei concessionari, gli incentivi statali pera basso impatto ambientale continuano a far registrare riscontri notevoli. In sole due settimane è stato richiesto già quasi un terzo della dotazione messa a disposizione nella legge di bilancio a favore di veicoli con motorizzazioni full hybrid,di ultima generazione, e dunqueimpattanti sull’ambiente.fortuna, invece, stanno avendo quelli riservati a vetture-in. Andando nello specifico, dai numeri pubblicati sul sito del Ministero dello Sviluppo Economico risulta che dei 250 milioni stanziati percon emissioni di anidride carbonica comprese tra tra 61 e 135 ...

