Cuore a rischio per chi salta la colazione, ecco perchè (Di lunedì 1 febbraio 2021) Alfie Borromeo saltare regolarmente la colazione mette le persone a rischio di pressione alta, diabete, colesterolo alto, fattori che possono condurre a malattie cardiache. Gli adulti di mezza età che saltano regolarmente la colazione mattutina hanno generalmente una concentrazione più alta di placche arteriose di chi si gode dei breakfast, sia sostanziosi che leggeri. Le placche sono depositi di calcio e grassi nelle arterie che aumentano i rischi di arteriosclerosi e quindi di infarti e ictus. Lo afferma uno studio condotto da Jose Penalvo, della ‘Tufts University’s Friedman School of Nutrition Science’ di Boston, su un campione di 4.000 spagnoli tra i 40 ed i 54 anni d’età. Il 3% di loro saltava la colazione regolarmente, il 27% si godeva un breakfast ... Leggi su improntaunika (Di lunedì 1 febbraio 2021) Alfie Borromeore regolarmente lamette le persone adi pressione alta, diabete, colesterolo alto, fattori che possono condurre a malattie cardiache. Gli adulti di mezza età cheno regolarmente lamattutina hanno generalmente una concentrazione più alta di placche arteriose di chi si gode dei breakfast, sia sostanziosi che leggeri. Le placche sono depositi di calcio e grassi nelle arterie che aumentano i rischi di arteriosclerosi e quindi di infarti e ictus. Lo afferma uno studio condotto da Jose Penalvo, della ‘Tufts University’s Friedman School of Nutrition Science’ di Boston, su un campione di 4.000 spagnoli tra i 40 ed i 54 anni d’età. Il 3% di lorova laregolarmente, il 27% si godeva un breakfast ...

