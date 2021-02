Crisi di governo: tra le speranze di Conte e le pretese di Renzi (Di lunedì 1 febbraio 2021) La Crisi di governo sembra giocarsi tutta sul nome di Conte, eppure Renzi potrebbe averla vinta su molti fronti all’interno della nuova squadra dell’esecutivo La Crisi di governo è ancora in alto mare e per adesso nessun porto sicuro è visibile all’orizzonte. Regna soltanto la totale incertezza su un esito che potrebbe regalare colpi di scena fino all’ultimo atto. Conte si o no: è questo il nodo politico, l’enigma ancora tutto da sciogliere e la soluzione sta chiusa nella testa di Renzi, che ha innescato il passo indietro dell’avvocato e ora rimanda la scelta della persone che guiderà il prossimo governo. Le trattative vanno avanti e la direzione più probabile, salvi improvvisi cambi di marcia, sembra essere ancora quella ... Leggi su zon (Di lunedì 1 febbraio 2021) Ladisembra giocarsi tutta sul nome di, eppurepotrebbe averla vinta su molti fronti all’interno della nuova squadra dell’esecutivo Ladiè ancora in alto mare e per adesso nessun porto sicuro è visibile all’orizzonte. Regna soltanto la totale incertezza su un esito che potrebbe regalare colpi di scena fino all’ultimo atto.si o no: è questo il nodo politico, l’enigma ancora tutto da sciogliere e la soluzione sta chiusa nella testa di, che ha innescato il passo indietro dell’avvocato e ora rimanda la scelta della persone che guiderà il prossimo. Le trattative vanno avanti e la direzione più probabile, salvi improvvisi cambi di marcia, sembra essere ancora quella ...

CottarelliCPI : Non so come andrà a finire questa crisi di governo. Avrei però una richiesta: comunque vada, si potrebbe per favore fare un po' più presto? - LucaBizzarri : A che ora è il voto su Rousseau per decidere la linea del MoVimento nella crisi di Governo? - TNannicini : Solo tre parole: Recovery, scuola e vaccini. Abbiamo bisogno di nuovi ruoli all’interno del governo e di nomi autor… - siwel44it : RT @monicanardi: I posti di governo e sottogoverno, con staff e consulenze. La caterva di nomine di primavera. La gestione del RF, con la p… - Annaelegalita : RT @Fontana3Lorenzo: Cari amici, la mia intervista a 'La Verità', nella quale vi sono le mie riflessioni sull'attuale crisi della maggioran… -