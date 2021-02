Caos per Sanremo 2021: la kermesse musicale rischia di slittare ad aprile (Di lunedì 1 febbraio 2021) Sembra non esserci pace per il Festival di Sanremo 2021 che, proprio in queste ore, potrebbe vedere un clamoroso slittamento ad aprile. A darne notizia ci avrebbe pensato poco fa TVBlog. Questo cambio di programmazione sarebbe dovuto all’opposizione da parte del CTS (Comitato Tecnico Scientifico). L’ipotesi di questo slittamento darebbe tutto il tempo alla macchina di Sanremo 2021 di rivedere i protocolli di sicurezza anti Covid-19 che siano a prova di DPCM e di virus. Questo quanto leggiamo sul blog, che anticipa che proprio oggi si terrà una riunione straordinaria: A Viale Mazzini si vocifera della possibilità di spostare il Festival di 3 o 4 settimane rispetto alla data prevista, ovvero 2-6 marzo 2021. Periodo già anomalo per l’evento che ormai da anni occupava la prima ... Leggi su trendit (Di lunedì 1 febbraio 2021) Sembra non esserci pace per il Festival diche, proprio in queste ore, potrebbe vedere un clamoroso slittamento ad. A darne notizia ci avrebbe pensato poco fa TVBlog. Questo cambio di programmazione sarebbe dovuto all’opposizione da parte del CTS (Comitato Tecnico Scientifico). L’ipotesi di questo slittamento darebbe tutto il tempo alla macchina didi rivedere i protocolli di sicurezza anti Covid-19 che siano a prova di DPCM e di virus. Questo quanto leggiamo sul blog, che anticipa che proprio oggi si terrà una riunione straordinaria: A Viale Mazzini si vocifera della possibilità di spostare il Festival di 3 o 4 settimane rispetto alla data prevista, ovvero 2-6 marzo. Periodo già anomalo per l’evento che ormai da anni occupava la prima ...

