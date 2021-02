Borse in rialzo, «retail mania» fa volare l’argento. Strappo di Atlantia a Piazza Affari (Di lunedì 1 febbraio 2021) In ripresa il manifatturiero in Italia a gennaio, in calo quello tedesco. Brillanti le Borse asiatiche tra i dati cinesi e l'iniezione di liquidità arrivata da Pechino. Dopo GameStop è il rally dell'argento a tenere banco nella sfida dei piccoli trader delle piattaforme social e i grandi fondi Leggi su ilsole24ore (Di lunedì 1 febbraio 2021) In ripresa il manifatturiero in Italia a gennaio, in calo quello tedesco. Brillanti leasiatiche tra i dati cinesi e l'iniezione di liquidità arrivata da Pechino. Dopo GameStop è il rally dell'argento a tenere banco nella sfida dei piccoli trader delle piattaforme social e i grandi fondi

Ultime Notizie dalla rete : Borse rialzo Borsa India: Sensex chiude in netto rialzo (+5%) dopo sell off

Alla stessa stregua delle altre Borse asiatiche, anche la piazza indiana ha chiuso in netto rialzo, recuperando terreno dopo il recente sell off globale che ha colpito i mercati. Il Bse Sensex ha chiuso in rialzo del 5% a 48.600 ...

FTSEMIB +1,3% Indice manifatturiero molto sopra le attese. L'Analisi Tecnica di Websim

FATTOL'indice FtseMib (+1,3%, 21.830) si rafforza al rialzo, in sintonia con il resto della zona euro, sostenuto dall'intonazione positiva dei future di Wall Street e delle Borse asiatiche. Gennaio è terminato con un bilancio in rosso del 3%, primo mese ...

Apertura in rialzo per tutte le borse europee Il Messaggero Borsa: Punta al rialzo il Nasdaq-100, in progresso dell'1,10%

Seduta vivace oggi per il Nasdaq-100, protagonista di un allungo dell'1,10%, a quota 13.067,65 in apertura.

Atlantia: rimbalzo dell’11% a Piazza Affari. Che succede?

Azioni Atlantia sorprendono a Piazza Affari: il titolo schizza a +11%, viene sospeso e poi riavviato agli scambi, sempre con un rimbalzo del 10%. Che succede?

