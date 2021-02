Bob | Mondiali 2021 | programma | orari | tv | streaming Il calendario completo

(Di lunedì 1 febbraio 2021) Ultimo appuntamento per la stagione per quanto riguarda il bob: scattano il 5 febbraio iin quel di Altenberg. Assegnate le medaglie ovviamente in tutte le discipline: 2 e 4 per gli uomini, monobob e 2 per le donne. Andiamo a scoprire ilcon tutti glidelle gare e come seguirle inBOBVenerdì 5 febbraio Ore 10.30 prima e seconda run bob a 2 femminile Sabato 6 febbraio Ore 10.00 prima e seconda run bob a 2 maschile Ore 14.30 terza e quarta run bob a 2 femminile Domenica 7 febbraio Ore 14.30 terza e quarta run bob a 2 maschile Sabato 13 febbraio Ore 11.30 prima e seconda run monobob femminile Ore 15.45 prima e seconda run bob a 4 maschile Domenica 14 febbraio Ore 9.00 terza e quarta run monobob femminile Ore ...

ItalianAirForce : Aspettando #FrecceTricolori60 ????????????? Oggi uno scatto che ci riporta nel mese di gennaio del 1981 quando la Pattu… - franconemarisa : RT @ItalianAirForce: Aspettando #FrecceTricolori60 ????????????? Oggi uno scatto che ci riporta nel mese di gennaio del 1981 quando la Pattugli… - tonylive1978 : RT @ItalianAirForce: Aspettando #FrecceTricolori60 ????????????? Oggi uno scatto che ci riporta nel mese di gennaio del 1981 quando la Pattugli… - Gabs_1113 : RT @ItalianAirForce: Aspettando #FrecceTricolori60 ????????????? Oggi uno scatto che ci riporta nel mese di gennaio del 1981 quando la Pattugli… - MinazioBivacco : RT @ItalianAirForce: Aspettando #FrecceTricolori60 ????????????? Oggi uno scatto che ci riporta nel mese di gennaio del 1981 quando la Pattugli… -

Ultime Notizie dalla rete : Bob Mondiali

laRegione

...vide primeggiare i sovietici con 16 medaglie (7 ori) mentre il bottino azzurro si limitò alcon ... alle Olimpiadi vinse 1 oro, 1 argento e 2 bronzi , che vanno sommati a 4 ori e 3 argenti...... promosse la squadra diCristalloClub e soprattutto la leggendaria "Coppa d'oro delle ... Cortina e il Cristallo si preparano ad accogliere idi Sci Alpino, che si terranno dal 7 al 21 ...Ultimo appuntamento per la stagione per quanto riguarda il bob: scattano il 5 febbraio i Mondiali in quel di Altenberg. Assegnate le medaglie ovviamente in tutte le discipline: 2 e 4 per gli uomini, m ...CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE AGGIORNAMENTO ORE 22.05 Frattura composta del piatto tibiale laterale del ginocchio destro per Sofia Goggia: salta i Mondiali I PETTORALI DEL SUPER-G DI DOMAN ...