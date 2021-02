Bergamo | “autolesionismo e tentati suicidi tra giovani | con la pandemia più 30%”

(Di lunedì 1 febbraio 2021) Coincidenza o meno, il periodo più allarmante è stato tra ottobre, novembre e dicembre: quello della seconda ondata Covid e delle nuove restrizioni per contenere la. “In alcuni giorni siamo arrivati a ricoverare fino a quattro minori in contemporanea, tutti per atti divi dio – fa sapere Emi Bondi, direttore del Dipartimento di salute mentale dell’ospedale Papa Giovanni XXIII di-. Ci siamo chiesti cosa stesse succedendo”. Determinare il nesso di causalità tra questi gesti e lanon è un esercizio semplice, ma che il numero dei ricoveri sia in aumento è più di una sensazione. “Attorno al 30 per cento tra issimi – stima la dottoressa Bondi, che sul tema ha avuto una riunione con i colleghi della ...

Bergamo autolesionismo

Martemucci ricorda come ' all'inizio della pandemia i colleghi diavevano posto l'accento ...il primo lavoro in cui è stato segnalato un aumento di casi di tentato suicidio o, ...Mi sembra evidente che non è più sostenibile, la provincia diuna di quelle più colpite ... l'incremento delle depressioni, dell'. Non si può continuare con l'idea che la vita ...NAPOLI – Da questa pandemia “usciremo facendo il vaccino. Invito tutti a farlo, provo a convincere tutti quelli che me lo chiedono a farlo. Io oggi ho avuto la seconda dose”. La pensa cosi’ Luigi Mart ...Da questa pandemia "usciremo facendo il vaccino. Invito tutti a farlo, provo a convincere tutti quelli che me lo chiedono a farlo. Io oggi ho avuto la seconda dose". La pensa così Luigi Martemucci, di ...