Arrivare alla vittoria, con tutti contro – Gattuso insegue i suoi obiettivi (Di lunedì 1 febbraio 2021) Il Corriere dello Sport, 6 in pagella per Gattuso: “Il suo Napoli brutto da vedere, ma arriva alla vittoria”. Dopo le tante critiche degli ultimi … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. Leggi su forzazzurri (Di lunedì 1 febbraio 2021) Il Corriere dello Sport, 6 in pagella per: “Il suo Napoli brutto da vedere, ma arriva”. Dopo le tante critiche degli ultimi … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net.

robertosaviano : Cinque anni fa veniva rapito #GiulioRegeni. Cinque anni di depistaggi dell'Egitto che non ha mai dimostrato di vole… - FedericoDinca : Le uniche parole che hanno senso per il Paese sono responsabilità e confronto sui temi, per arrivare alla rapida so… - davidallegranti : Che poi: Renzi parla sempre di Firenze, la città di cui è stato sindaco senza neanche arrivare alla fine del primo… - Asso_di_Quadri : @LaStampa Il #Governo sta FERMANDO l'apparenza del suo servizio a discapito della popolazione che vuole arrivare al… - BloccatiC : RT @ACADItalia: 'Un calvario durato 13 anni' Così Lucia Uva, sorella di #GiuseppeUva morto il 14 06 2008 dopo un fermo dei CC, ci dà la not… -