“A un certo punto…”. GF Vip, il dolore di Andrea Zenga. È successo durante il confronto col padre Walter (Di lunedì 1 febbraio 2021) Nella serata del primo febbraio avrà luogo una nuova puntata in diretta del ‘Grande Fratello Vip’, ma quello che è successo venerdì scorso continua a tenere banco anche in queste ore. L’incontro attesissimo tra Andrea Zenga e il padre Walter non è proprio andato come molti si attendevano e l’ex calciatore ha provato ancora a spiegare le sue ragioni durante ‘Live – Non è la D’Urso’. Ovviamente in questo caso il figlio non ha saputo nulla, essendo rinchiuso nella Casa più spiata d’Italia. Però Andrea Zenga è voluto ritornare sulla questione la notte scorsa, quando ha imbastito una discussione con il coinquilino Andrea Zelletta. Si è sbilanciato una volta per tutte, facendo intendere di essere rimasto molto colpito, ma non positivamente, ... Leggi su caffeinamagazine (Di lunedì 1 febbraio 2021) Nella serata del primo febbraio avrà luogo una nuova puntata in diretta del ‘Grande Fratello Vip’, ma quello che èvenerdì scorso continua a tenere banco anche in queste ore. L’incontro attesissimo trae ilnon è proprio andato come molti si attendevano e l’ex calciatore ha provato ancora a spiegare le sue ragioni‘Live – Non è la D’Urso’. Ovviamente in questo caso il figlio non ha saputo nulla, essendo rinchiuso nella Casa più spiata d’Italia. Peròè voluto ritornare sulla questione la notte scorsa, quando ha imbastito una discussione con il coinquilinoZelletta. Si è sbilanciato una volta per tutte, facendo intendere di essere rimasto molto colpito, ma non positivamente, ...

