NicolaPorro : ?? Paolo Becchi e Giulio Tarro rispondono ad alcuni quesiti arrivati dai lettori, dopo la pubblicazione del loro pre… - BreakingItalyNe : RT @MediasetTgcom24: Vaccini, arrivati a Pratica di Mare 66mila dosi Moderna #moderna - FRANCESC0PAGANO : RT @MediasetTgcom24: Vaccini, arrivati a Pratica di Mare 66mila dosi Moderna #moderna - MediasetTgcom24 : Vaccini, arrivati a Pratica di Mare 66mila dosi Moderna #moderna -

Ultime Notizie dalla rete : Vaccini arrivati

commenta Ansa Le 66mila dosi del vaccino Moderna sono arrivate all'aeroporto militare di Pratica di Mare. Il carico, programmato per questa settimana, sarà distribuito dall'esercito nelle varie ......di un impiegato del Comune di Berna in crisi per i documenti incomprensibili e illogici...Le Regioni che cambiano colore il 1 febbraio Perché l'Europa vuole bloccare l'esportazione dei...Erano circa cinquanta i clienti identificati ieri sera da Guardia di Finanza e Polizia Locale di Modena all'interno della Pizzeria Regina Margherita, aperta non solo per l'asporto nonostante i diviet ...ROMA - Arrivate all'aeroporto militare di Pratica di Mare le 66mila dosi del vaccino Moderna inizialmente in programma questa settimana. Le fiale saranno ora distribuite dall'esercito nelle varie regi ...