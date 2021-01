Tragedia a Colle Vareno: coppia muore davanti alla figlia di 5 anni (Di domenica 31 gennaio 2021) Una giovane coppia ha perso la vita precipitando da un dirupo a Colle Vareno, località montana nel bresciano. Ad assistere alla Tragedia la figlia di 5 anni e due amici della coppia, che hanno immediatamente allertato le squadre di soccorso. Colle Vareno, coppia precipita da un dirupo Come riportano le fonti locali, la zona dove hanno perso la vita Fabrizio Martino, 40 anni, e Valeria Coletta, 35 anni, coppia di Milano, si trova nei pressi di Passo della Presolana, tra Bergamo e Brescia. I due si sarebbero trovati a Colle Vareno per un’escursione insieme alla figlia di 5 ... Leggi su thesocialpost (Di domenica 31 gennaio 2021) Una giovaneha perso la vita precipitando da un dirupo a, località montana nel bresciano. Ad assistereladi 5e due amici della, che hanno immediatamente allertato le squadre di soccorso.precipita da un dirupo Come riportano le fonti locali, la zona dove hanno perso la vita Fabrizio Martino, 40, e Valeria Coletta, 35di Milano, si trova nei pressi di Passo della Presolana, tra Bergamo e Brescia. I due si sarebbero trovati aper un’escursione insiemedi 5 ...

emergenzavvf : Tragedia a Colle Vareno, nel bresciano: marito e moglie hanno perso la vita dopo esser scivolati in un profondo dir… - OttaviDeborah : RT @emergenzavvf: Tragedia a Colle Vareno, nel bresciano: marito e moglie hanno perso la vita dopo esser scivolati in un profondo dirupo. I… - BomprezziMarco : RT @emergenzavvf: Tragedia a Colle Vareno, nel bresciano: marito e moglie hanno perso la vita dopo esser scivolati in un profondo dirupo. I… - bizcommunityit : Tragedia in montagna, marito e moglie perdono la vita - infoitinterno : Tragedia sul Colle Vareno: marito e moglie precipitano e muoiono davanti alla figlia di 5 anni -