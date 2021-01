Si ubriaca con gli amici e cade da una scogliera | morta studentessa 21enne

Leggi su viagginews

(Di domenica 31 gennaio 2021) Una spensierata serata con glisi è trasformata in tragedia per unadi Oxford, che èndo da una ripida. Nessun genitore si aspetterebbe di non vedere più tornare a casa la propria figlia, uscita con glia divertirsi, come è giusto per una ragazza così giovane. Non se L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com