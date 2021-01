Orietta Berti svela un aneddoto curioso sul nuovo Festival di Sanremo (Di lunedì 1 febbraio 2021) Orietta Berti ha rilasciato una lunga intervista a La Stampa dove ha parlato del prossimo Festival di Sanremo che la vedrà in gara con un brano inedito. La cantante, come riportato anche da TvBlog, ha svelato un aneddoto curioso che avrà questo Festival che sarà macchiato da un’epidemia mondiale. “Quest’anno, secondo le disposizioni già date, per via del Covid devi arrivare all’Ariston in auto già vestita e truccata, pronta per andare in scena. Ci è stato detto di trovare stoffe che non si stropiccino e quelle che avevo scelto io si stropicciano tutte. Ci vuole seta pesante, i miei sarti si stanno attivando”. La Berti ha poi parlato della polemica del pubblico / non pubblico al Teatro Ariston: “Amadeus lavora da un anno a questo ... Leggi su biccy (Di lunedì 1 febbraio 2021)ha rilasciato una lunga intervista a La Stampa dove ha parlato del prossimodiche la vedrà in gara con un brano inedito. La cantante, come riportato anche da TvBlog, hato unche avrà questoche sarà macchiato da un’epidemia mondiale. “Quest’anno, secondo le disposizioni già date, per via del Covid devi arrivare all’Ariston in auto già vestita e truccata, pronta per andare in scena. Ci è stato detto di trovare stoffe che non si stropiccino e quelle che avevo scelto io si stropicciano tutte. Ci vuole seta pesante, i miei sarti si stanno attivando”. Laha poi parlato della polemica del pubblico / non pubblico al Teatro Ariston: “Amadeus lavora da un anno a questo ...

